Et de 13 ! A la mi-février, Garbine Muguruza compte déjà 13 succès au compteur, soit plus de la moitié de son total de la saison 2019 (22 victoires). Finaliste malheureuse à Melbourne, l'Espagnole rebondit bien à Dubaï où elle s'est qualifiée pour les quarts de finale mercredi, au terme d'un beau combat de trois sets (7-5, 4-6, 6-4) et 2h25 de jeu contre la Russe Veronika Kudermetova, 39e joueuse mondiale. Pour rallier les demi-finales, elle devra se défaire de l'Américaine Jennifer Brady.

Bousculée d'entrée, Muguruza a dû remonter deux fois un break de retard dans le premier acte, avant de passer en tête. Lâchée par sa première balle pendant les deux tiers du match, elle n'a pas pu éviter le retour de son adversaire qui a bien exploité les seconds services de l'Espagnole (7-5, 4-6). Mais cette dernière n'avait pas l'intention de renoncer et, à l'expérience et à la volonté, elle a su mieux terminer, retrouvant notamment un bon pourcentage de premières balles.

Tombeuse de Kim Clijsters au 1er tour dans un match piège qu'elle ne pouvait se permettre de perdre, Muguruza a retrouvé son caractère de championne en ce début de saison. Elle semble bel et bien déterminée à rejouer régulièrement les premiers rôles cette saison.