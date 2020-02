Elle vole de surprise en surprise. Déjà tombeuse de Sofia Kenin au 1er tour, Elena Rybakina s’est offert la plus belle victoire de sa carrière, la première sur une top 5 mondiale – et déjà la 18e de sa saison ! –, contre Karolina Pliskova, tête de série numéro 2 du tournoi, en deux sets (7-6, 6-3) et 1h41 de jeu. Finaliste à Saint-Pétersbourg la semaine dernière, la Kazakhstanaise atteint ainsi sa quatrième demi-finale de l’année alors que nous ne sommes qu’à la mi-février. Elle affrontera Petra Martic pour une place en finale.

Rybakina a fait preuve de beaucoup de panache pour ne rien gâcher. Elle a ainsi remonté un break de retard et empilé les coups gagnants (30 en tout), se montrant particulièrement inspirée au service avec 11 aces contre 3 seulement à Pliskova, pourtant brillante dans l’exercice. Pliskova, quant à elle, confirme son passage à vide : après un titre d’entrée à Brisbane, la Tchèque a connu une sortie décevante au 3e tour à Melbourne et s’arrête en quarts à Dubaï.

Brady sur son nuage

Pour Jennifer Brady, le rêve émirati se poursuit également. Issue des qualifications, l’Américaine en est désormais à 6 succès consécutifs et non des moindres. Victorieuse expéditive d’Elina Svitolina au 1er tour, puis de Marketa Vondrousova, elle enchaîne les performances de choix puisqu’elle a réussi à remonter un set de handicap contre Garbine Muguruza (6-7, 6-3, 6-4) pour l’emporter en 2h09, s’offrant une troisième membre du top 20 d’affilée.

Pour rallier éventuellement la finale, Brady devra réaliser la passe de quatre face à Simona Halep. Tête de série numéro 1, la Roumaine, victorieuse en trois manches de la Bélarusse Aryna Sabalenka (3-6, 6-2, 6-2), s'est qualifiée jeudi pour les demi-finales du tournoi WTA 500 de Dubaï.