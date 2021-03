Jessica Pegula est en train de devenir un problème insoluble pour Kristina Mladenovic. Mardi à Dubaï, la Française n'a trouvé aucune solution sur le court face à l'Américaine, comme cela avait déjà été le cas à Melbourne en tournoi de préparation à l'Open d'Australie, puis lors de la première levée du Grand Chelem. En quelques semaines, elle a donc perdu trois fois et n'a pu inscrire que 11 petits jeux en tout. Aux Emirats, Pegula l'a balayée en deux sets très secs (6-1, 6-2) et un peu plus d'une heure de jeu (1h09 précisément) au 2e tour.

Mladenovic n'a pourtant pas donné le bâton pour se faire battre. Elle n'a ainsi commis aucune double faute, pourtant son péché mignon, durant cette partie, s'appliquant à passer le maximum de premières balles (74 %). Mais son service n'a absolument pas fait mal à son adversaire qui a remporté la majorité des points à la relance, y compris lorsque la première passait (seulement 47 % de réussite derrière pour la Française et 21 %, une misère, derrière la seconde).

Le rythme infernal imprimé par Pegula à l'échange a complètement étouffé Mladenovic. Dès les premières frappes, la profondeur des coups de l'Américaine a obligé la Française à jouer beaucoup en demi-volée, ce qui a provoqué beaucoup d'erreurs de sa part. Capable de prendre la balle très tôt, la quart-de-finaliste à Melbourne et désormais 36e joueuse mondiale, a enfilé les coups gagnants comme des perles. Demi-finaliste à Doha la semaine dernière, Pegula aura la possibilité de confirmer sa forme étincelante du moment face à Karolina Pliskova, tête de série numéro 2, en huitième de finale.

