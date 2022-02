Le défi était grand et Caroline Garcia n'a pas pu le relever, même si elle a rivalisé. Pour son retour sur le circuit après son élimination dès le 1er tour à l'Open d'Australie, la Française était condamnée à l'excellence pour se défaire de la numéro 3 mondiale, Barbora Krejcikova. Mais lundi, malgré de belles séquences, elle a payé cher son irrégularité, baissant pavillon en deux sets (6-4, 7-5) et 1h38 de jeu au 1er tour du WTA 500 de Dubaï. Seule Bleue dans le tableau, elle a ainsi enregistré sa 3e défaite d'affilée en ce début de saison très difficile.

Ad

Certes, Caroline Garcia s'est bien mieux défendue face à la même adversaire que lors de leur quart de finale à Sydney (remporté 6-0, 6-2 par la Tchèque) voici un mois. Mais il y avait vraiment de la place pour faire mieux et la Française a buté sur ses limites du moment. Alors qu'elle avait obtenu la première occasion de break, elle s'est sabordée dans le jeu suivant à 2-2 dans le premier set. Un break offert qu'elle n'a pas pu rattraper et qui l'a donnée à faire la course derrière la championne de Roland-Garros.

Open d'Australie Krejcikova a balayé Azarenka : revivez les temps forts du match en vidéo 23/01/2022 À 04:14

Presque relancée, Garcia a totalement craqué dans le tie-break

Une volée haute penalty ratée, une double faute et Garcia a encore lâché son service d'entrée de deuxième set. Bis repetita ? Pas tout à fait puisque, cette fois, la 70e joueuse mondiale a débreaké alors que Krejcikova servait pour le match à 6-4, 5-4. Pas très sereine en raison de conditions venteuses, la Tchèque a d'ailleurs commis 8 doubles fautes dans cette partie.

Mais au moment où les choses pouvaient basculer, Garcia a explosé en vol dans le tie-break. Lâchée par sa première balle (50 % seulement), la Lyonnaise a enchaîné les cadeaux, ne parvenant pas à inscire le moindre points (7-0). Pour retrouver confiance, le chemin s'annonce long.

WTA Sydney Balayée, Garcia ne verra pas le dernier carré 13/01/2022 À 09:01