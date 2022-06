Un bonheur n'arrive jamais seul, selon l'adage. Pour Ons Jabeur, il prend tout son sens. Auréolée de son 3e titre sur le circuit à Berlin , la Tunisienne a atteint ce lundi le meilleur classement de sa carrière et se retrouve pour la première fois sur le podium. Et ce n'est pas tout puisqu'elle est la partenaire de double choisie par Serena Williams à Eastbourne pour reprendre contact avec le circuit WTA.

Ad

Avertie peu après Roland-Garros et comblée par cette perspective, Jabeur s'est ainsi confiée à nos confrères de Tennis Majors . Elle a fait part de sa joie et de son impatience à l'idée de jouer avec la star américaine - titrée 23 fois en Grand Chelem - qui n'a plus été vue sur un court depuis son abandon au 1er tour de Wimbledon l'an dernier.

Wimbledon Simon ne jouera pas un dernier Wimbledon IL Y A 2 HEURES

C'est un tel honneur qu'elle m'ait choisi

"C'était dur mais je sais garder les secrets, ça valait le coup. C'est un tel honneur qu'elle m'ait choisie pour son retour. Je suis vraiment heureuse et j'espère que nous allons faire un super tournoi ensemble et qu'il ne pleuvra pas pour qu'on puisse jouer des doubles. Je suis nerveuse, enthousiaste, je ressens toutes les supers émotions qu'on a quand on est au côté d'une telle légende. J'ai vraiment hâte", a-t-elle confié.

Quant à l'aspect tactique, Jabeur y a-t-elle déjà pensé ? A-t-elle sa petite idée pour rendre cette équipe efficace ? La Tunisienne a beau être numéro 3 mondiale désormais, elle l'assure, elle se mettra au service de sa coéquipière de luxe. "Elle choisira son côté. C'est la reine, elle choisira et j'obéirai." Si Serena en doutait, elle n'a rien perdu de son aura.

ATP Eastbourne "Sans ce Covid long, Ugo serait Top 15" : Humbert en quête d'un nouveau souffle IL Y A 4 HEURES