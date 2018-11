Masters bis : Muguruza et Keys dernières qualifiées pour les demi-finales

Garbine Muguruza et Madison Keys sont qualifiées pour les demi-finales du Masters bis. Muguruza, 17e mondiale, a sauvé deux balles de match (6-7 (7/4), 6-2, 7-6 (7/1)) contre la Bélarusse Anastasija Sevastova (11e) pour rejoindre l'Allemande Julia Görges (14e) et l'Australienne Ashleigh Barty (19e) dans le "Final Four", tandis que Keys (16e) s'est qualifiée malgré une défaite contre la Chinoise Wang Qiang (22e) 1-6, 6-3, 6-1.

Les demi-finales opposeront samedi, selon le tirage au sort, Julia Görges à Ashleigh Barty et Garbine Mugururuza à Madison Keys.