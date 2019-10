Troisième trophée de l'année pour Sabalenka, titrée au Masters bis

Aryna Sabalenka, 21 ans et déjà un cinquième trophée en carrière. La Bélarusse a remporté à Zhuhai, dimanche, la finale du Masters Bis WTA, face à la Néerlandaise Kiki Bertens, 10e mondiale (6-4, 6-2). La 14e mondiale est presque comme chez elle en Chine où elle a glané tous ses titres, à l'exception du tournoi de New Haven, remporté l'an passé. Sabalenka a ainsi réalisé le doublé à Wuhan (2018, 2019), qui est quasiment l'équivalent d'un Masters 1000 chez les messieurs, a triomphé à Shenzhen cette saison et donc dimanche dans la province du Guangdong où le Masters bis est organisé depuis 2015.

Le "WTA Elite Trophy", dont l'actuelle N.1 mondiale Ashleigh Barty était tenante, regroupait les meilleures joueuses (12) classées derrière les participantes du Masters qui débute dimanche à Shenzhen. Sabalenka, qui va se rapprocher de son meilleur classement (9e début février) lundi, n'a pas eu à trop forcer son talent pour dominer Bertens. La Bélarusse a breaké à 5-4 dans la première manche et a continué de faire la course en tête dans le second set. Plus offensive (17 coups gagnants contre 11), elle a pris encore deux fois le service de la demi-finaliste de Roland-Garros 2016 pour l'emporter en 1h16 de jeu.