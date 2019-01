WTA : En quête de confiance, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic modifient leur calendrier

Rien de tel que rejouer au plus vite pour gagner en confiance et optimiser ses chances avant une grande échéance quand vous restez sur un échec. Après avoir débuté leur saison par une défaite dès le premier tour de leur tournoi respectif (Shenzen et Brisbane), les deux Françaises ont décidé de tout mettre en œuvre pour être au point avant l’Open d’Australie (14-27 janvier). Ainsi, Caroline Garcia, n°19 à la WTA, a obtenu une wildcard pour disputer le tournoi d’Hobart, en Tasmanie, où elle sera tête de série n°1 du tournoi quand Mladenovic, 43ème joueuse mondiale, jouera samedi les qualifications du tournoi de Sydney où elle y affrontera la jeune Kimberly Birrell (20 ans).

"Je suis ravi de visiter Hobart pour la première fois. J’ai entendu dire que c’était une belle ville et j’ai hâte d’aller sur le court pour continuer ma préparation pour l’Open d’Australie", a fait savoir Caroline Garcia. Sa participation sera, au passage, une belle publicité pour le tournoi puisque la Française sera la joueuse la mieux classée à la WTA à disputer ce tournoi depuis 2014 et la participation de l’Australienne, Samantha Stosur, alors classée au 18ème rang mondial.

A Hobart, Garcia retrouvera deux autres Françaises, Alizé Cornet et Pauline Parmentier.