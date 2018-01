Caroline Wozniacki remonte 2e, Elina Svitolina dans le Top 4

La Roumaine Simona Halep reste au sommet de la hiérarchie mondiale, suivie par Wozniacki et l'Espagnole Garbine Muguruza, Svitolina et l'Américaine Venus Williams.

Un peu plus loin dans le classement, l'Allemande Julia Görges, qui a surpris Wozniacki en finale à Auckland, gagne deux places et pointe au 12e rang, derrière les Françaises Caroline Garcia (8e) et Kristina Mladenovic (11e), qui n'ont pas bougé.

Classement WTA au 8 janvier:

1. Simona Halep (ROM) 6.425 pts

2. Caroline Wozniacki (DEN) 6.095 (+1)

3. Garbine Muguruza (ESP) 6.005 (-1)

4. Elina Svitolina (UKR) 5.785 (+2)

5. Venus Williams (USA) 5.567

6. Karolina Pliskova (CZE) 5.445 (-2)

7. Jelena Ostapenko (LAT) 4.901

8. Caroline Garcia (FRA) 4.385

9. Johanna Konta (GBR) 3.600

10. Coco Vandeweghe (USA) 3.258

11. Kristina Mladenovic (FRA) 2.935

12. Julia Görges (GER) 2.825 (+2)

13. Sloane Stephens (USA) 2.802

14. Svetlana Kuznetsova (RUS) 2.757 (-2)

15. Anastasija Sevastova (LAT) 2.600 (+1)

16. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2.485 (-1)

17. Elena Vesnina (RUS) 2.220 (+1)

18. Madison Keys (USA) 2.214 (+1)

19. Ashleigh Barty (AUS) 2.195 (-2)

20. Magdalena Rybarikova (SVK) 2.141

...