La WTA l'a annoncé lundi. Le Masters, qui devait avoir lieu à Shenzhen (Chine), a été délocalisé à Guadalajara (Mexique) en raison de la pandémie de Covid-19. L'événement, qui réunit en fin de saison les huit meilleures joueuses mondiales et les huit meilleures paires de doubles, avait été annulé l'an dernier.

Il se tiendra cette année à partir du 8 novembre et retournera à Shenzhen en Chine dès 2022 et jusqu'en 2030. Le changement de localisation intervient après que la WTA a supprimé la partie asiatique du circuit mondial à cause des inquiétudes liées au coronavirus. Les WTA Finals se sont tenus pour la première fois à Shenzhen en 2019 après avoir été organisés à Singapour entre 2014 et 2018.

US Open Medvedev et Raducanu, du jamais vu depuis 1987 IL Y A 4 HEURES

Medvedev et Raducanu, du jamais vu depuis 1987

Tennis La météorite : Raducanu entre dans le top 100... à la 25e place ! IL Y A 5 HEURES