Plus de doute. L'Australienne Ashleigh Barty, déjà forfait à Indian Wells et pour la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup), ne défendra pas son titre au Masters (annulé en 2020), du 10 au 17 novembre à Guadalaraja au Mexique. Elle a annoncé ce samedi mettre un terme à sa saison 2021.

"Je voulais que tout le monde sache que je ne participerai plus à aucun tournoi en 2021, y compris le Masters féminin au Mexique", a officialisé dans un communiqué la championne de 25 ans, N.1 mondiale, qui n'a plus disputé de compétition depuis son élimination au 3e tour de l'US Open en septembre.

"Je ne suis pas prête à compromettre ma préparation pour janvier"

"Je dois donner priorité à mon corps et à ma récupération et me concentrer pour attaquer fort la présaison avant l'Open d'Australie en janvier", a-t-elle ajouté. "Avec les incertitudes constantes du retour dans le Queensland et les exigences de quarantaine, je ne suis pas prête à compromettre ma préparation pour janvier".

Au cours d'une année qui s'achève prématurément, Ashleigh Barty a empoché cinq titres, à Miami, Melbourne, Stuttgart, Cincinnati et Wimbledon, où elle a empoché son deuxième tournoi du Grand Chelem après Roland-Garros en 2019.

