Entre ici, Caroline Garcia. Impériale face à Aryna Sabalenka (7-6 [4], 6-4) dans la nuit de lundi à mardi, la Française a remporté le Masters dix-sept ans après Amélie Mauresmo . Une performance historique qui vient conclure une année 2022 exceptionnelle, ponctuée de quatre titres, une demi-finale de l'US Open et une quatrième place mondial au classement WTA. Difficile de faire mieux, non ?

Ad

En larmes après son succès, la Lyonnaise a toutefois livré quelques mots au coeur de la Dickies Arena. "Je voudrais remercier toute mon équipe présente en tribunes, mais aussi partager ce trophée avec toutes les personnes qui m'ont accompagnée toutes ces années. Je ne garde que des choses positives de ces expériences qui ont fait de moi une meilleure joueuse et une meilleure personne", a-t-elle réagi sous les applaudissements du public, lui aussi charmée par la performance de "Caro" Garcia.

WTA Finals Sensationnelle : Garcia remporte le Masters ! IL Y A 3 HEURES

Arrivée au Texas après le départ inattendu de l'entraîneur Bertrand Perret , la joueuse de 29 ans est parvenue à puiser dans ses ressources pour faire abstraction d'un contexte pas toujours évident.

Il y a eu beaucoup d'aces, peu de rallyes

Il y a eu beaucoup d'aces, peu de rallyes, mais j'espère que vous avez apprécié", a-t-elle lâché peu après, comme pour se rassurer que tout le monde avait bien pris autant de plaisir qu'elle. Il faut dire qu'avec un ", a-t-elle lâché peu après, comme pour se rassurer que tout le monde avait bien pris autant de plaisir qu'elle. Il faut dire qu'avec un service au presque parfait (68 % de premières balles et 10 aces au premier set, notamment), Garcia était presque intouchable lors de cette finale face à la Bélarusse.

"Garcia a fait preuve de beaucoup d'abnégation pour retrouver son niveau"

"C'est le plus beau titre de ma carrière", a confié la Française devant la presse un peu plus tard. "On a eu la chance d'avoir d'immenses championnes en France par le passé, je suis vraiment fière d'en faire partie", a-t-elle conclu après avoir écrit une page d'histoire du tennis et du sport tricolore.

WTA Finals Garcia, une occasion en or de s'envoler plus haut IL Y A 16 HEURES