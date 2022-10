Jackpot ! La Française Caroline Garcia aura fort à faire dès la phase de groupes aux Masters WTA, qui débutent lundi à Fort Worth (Texas) puisqu'elle est tombée dans celui de la N.1 mondiale Iga Swiatek, selon le tirage au sort effectué vendredi.

La N.6 mondiale, lauréate de trois tournois en 2022 dont le WTA 1000 de Cincinnati, sera également opposée à la grande espoir américaine Coco Gauff, dans un remake de leur quart de finale de l'US Open remporté par la Lyonnaise. Pour sa deuxième participation à un Masters, sa troisième adversaire dans le groupe Tracey Austin - l'ordre des matches restant à déterminer - sera la Russe Daria Kasatkina.

Cinq ans d'attente et un grand bonheur : Garcia sera au Masters

Mais la grande favorite de l'épreuve demeure évidemment Swiatek, lauréate de Roland-Garros et de l'US Open, qui visera un 9e titre cette année.", a commenté Garcia, qui sera sans entraîneur dans le Texas, Bertrand Perret ayant récemment décidé de mettre un terme à leur collaboration . Elle avait commencé en décembre 2021, et en presque un an la Française est passée de la 75e place mondiale à la 6e.