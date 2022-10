Jessica Pegula, 5e du classement WTA et tête de série N.3, a mis 1h10 pour battre Maria Sakkari en finale du tournoi de Guadalajara (6-2, 6-3) dimanche. La Grecque s'était présentée sur le court quelques heures seulement après avoir achevé sa demi-finale face à la Bélarusse Victoria Azarenka, match qui avait été interrompu la veille par une tempête liée à l'ouragan Roslyn.

Il s'agissait de la deuxième rencontre entre Pegula et Sakkari, qui en sont désormais à une victoire chacune. Toutes deux, qui ont coiffé un sombrero lors de la remise des trophées, participeront au Masters, qui débute fin octobre au Texas. Ce succès au tournoi de Guadalajara constitue le deuxième titre en simples pour l'Américaine de 28 ans, après avoir remporté le tournoi de Washington en 2019.

"J'ai gagné le tournoi, je suis tellement heureuse que ce soit à un WTA 1000. A mon avis, c'est le tournoi le plus difficile que j'aie jamais joué en raison du tirage au sort que j'ai eu pour arriver jusqu'ici, des joueuses que j'ai battues. C'était une semaine (pleine d'émotions) et aujourd'hui, j'ai joué mon match le plus sérieux", s'est félicité Pegula lors de la conférence de presse d'après-match.

