Alizé Cornet n'a pas réussi à enchaîner. Plus d'une semaine après sa défaite sèche en finale du tournoi de Monastir, un stade qu'elle n'avait plus atteint depuis août 2021, la Niçoise (32 ans) n'a pas su digérer le long voyage entre la Tunisie et le Mexique, pour son entrée en lice dans le dernier Masters 1000 de la saison.

Ad

Très faillible au service (13 doubles fautes), la Niçoise a concédé sept breaks et a dû céder au terme d'un combat de 2 heures 39 minutes, le premier opposant ces deux joueuses sur le circtuit. Au deuxième tour, Zhu affrontera la Russe Daria Kasatkina (11e), tête de série N.7, qui a gagné deux tournois en août, à Granby (Canada) et San Jose (Etats-Unis). La Chinoise de 28 ans est toujours à la quête d'un premier titre dans sa carrière.

Tennis Swiatek numéro 1 toujours plus forte, Badosa sort du top 5 IL Y A 11 HEURES

Alizé Cornet n'aura pas réussi à passer les 32e de finale d'un Masters 1000 cette saison. Caroline Garcia rentrera elle dans le tournoi directement au deuxième tour mardi, face à la Canadienne Rebecca Marino (80e) avec, dans un coin de la tête, la course pour les Masters.

(Avec AFP)

Tennis Mannarino détrône Monfils comme numéro 1 français IL Y A 11 HEURES