WTA Guadalajara

Depuis son fol été, elle est retombée de son nuage. Après avoir enchaîné un titre en WTA 1000 à Cincinnati et la première demi-finale de Grand Chelem de sa carrière à l'US Open, Caroline Garcia a vu sa belle dynamique s'enrayer puisqu'elle n'a pas encore regagné sur le circuit en deux tentatives. La numéro 1 tricolore a d'abord cédé in extremis dès son entrée en lice contre la Chinoise Shuaï Zhang à Tokyo (4-6, 7-6, 7-6), puis plus nettement la semaine dernière à San Diego face à Danielle Collins (6-2, 7-6). De quoi assombrir ses chances de participer au Masters, aurait-on pu penser.

Que nenni ! Malgré ces beaux jokers gaspillés, la donne favorable à la sortie de Flushing Meadows n'a pas vraiment changé. Caroline Garcia est toujours virtuellement qualifiée pour la prestigieuse épreuve qui aura lieu à Fort Worth au Texas dans deux semaines (30 octobre-6 novembre prochains) puisqu'elle occupe actuellement la 6e place à la Race - elle n'en a perdu qu'une depuis New York au profit d'Aryna Sabalenka (5e) - et que les huit premières sont qualifiées. Cette année, le dernier sésame pourrait même être attribué à la 9e puisque Simona Halep, provisoirement 8e, ne rejouera qu'en 2023 à cause de son opération au nez.

Qualifiée provisoire, elle dispose d'un bel avantage comptable

Le WTA 1000 de Guadalajara, qui réunit la plupart des meilleures joueuses du monde cette semaine, fait office de juge de paix et la Lyonnaise part avec un bel avantage. Car si elle n'a que 11 minuscules points d'avance sur Daria Kasatkina (7e), elle en a 290 de mieux que Veronika Kudermetova (9e) qui occupe pour le moment le dernier strapontin pour ce Masters féminin, et 359 de marge sur Maria Sakkari (10e), la première non qualifiée. De quoi voir venir, car le barème de points restants à distribuer au Mexique ne devient substantiel pour les poursuivantes que dans les derniers tours :

Titre : 900 points

Finale : 585

Demie : 350

Quart : 190

Huitième : 105

2e tour : 1

Pour passer devant Garcia, Sakkari devrait par exemple au moins atteindre la finale, sans que la Française ne soit présente dans le dernier carré. La situation est même plus favorable que cela pour la Lyonnaise, car Sakkari et Kudermetova figurent dans le même quart de tableau, ce qui signifie qu'elles ne pourront pas toutes les deux la doubler.

En résumé, pour ne pas participer à son deuxième Masters en carrière (cinq ans après le premier), Caroline Garcia devrait donc perdre au moins trois places, vraisemblablement au profit de Kasatkina, Kudermetova ou Sakkari et une autre joueuse qui pourrait être Paula Badosa (11e), la suivante sur la liste qui accuse 533 longueurs de débours, ou Belinda Bencic (536). Le tableau suivant donne une idée plus claire des différents temps de passage en fonction des points marquées durant le tournoi, Kudermetova étant donc pour le moment la dernière qualifiée :

Classement Race 2e tour 8e de finale 1/4 de finale 1/2 finale Finale Titre 6. Caroline Garcia 2897 3001 3086 3246 3481 3796 7. Daria Kasatkina 2886 2990 3075 3235 3470 3785 9. Veronika Kurdermetova 2607 2711 2796 2956 3191 3506 10. Maria Sakkari 2538 2642 2727 2887 3122 3437 11. Paula Badosa 2364 2468 2553 2713 2948 3263 12. Belinda Bencic 2361 2465 2550 2710 2945 3260

Un quart devrait lui suffire sans regarder les autres

Un rapide coup d'œil à ces données suffit pour dresser les deux constats suivants :

Une demi-finale assurerait à Garcia une présence au Masters car seules deux joueuses pourraient alors emmagasiner plus de points qu'elle.

Maria Sakkari, Paula Badosa et Belinda Bencic doivent au moins atteindre la finale pour dépasser le nombre actuel de points de Caroline Garcia et les deux dernières sont dans la même partie de tableau.

Une analyse plus pointue du tirage au sort du tournoi montre qu'en cas de quart de finale, la Française validerait aussi de façon quasi-certaine son billet pour le Texas. Il n'y aurait alors qu'un cas de figure pour l'en empêcher : Badosa (ou Bencic) titrée face à Kudermetova (ou Sakkari) et Kasatkina demi-finaliste. Il faudrait donc un sacré concours de circonstances pour que le Masters lui échappe si Garcia parvenait à gagner deux matches au Mexique.

Et même en cas de contre-performance, une défaite d'entrée ou en huitième de finale face à Belinda Bencic par exemple, il faudrait que ses poursuivantes aillent bien loin pour lui griller la politesse. Si ses concurrentes sont sorties rapidement, la pression pourrait donc rapidement diminuer. Mais le meilleur moyen de ne pas trop trembler, c'est encore d'assurer soi-même ses arrières. Comme Iga Swiatek, Ons Jabeur, Jessica Pegula et Cori Gauff (d'ores et déjà qualifiées) l'ont déjà fait. A elle de jouer.

