Hobart : Caroline Garcia coince encore dès le 1er tour

A six jours du début de l'Open d'Australie, Caroline Garcia est dans le dur. La 19e joueuse mondiale et tête de série n°1, s'est inclinée mardi à Hobart pour la deuxième fois d'affilée au 1er tour d'un tournoi WTA depuis le début de l'année. C'est Sofia Kenin, 20 ans et 56e mondiale, qui a humilié la n°1 française en deux sets secs (6-3, 6-2).

Il y a une semaine à Shenzhen, Garcia avait déjà cédé sans gloire dès son entrée en lice contre une qualifiée serbe, Ivana Jorovic, 21 ans et 131e mondiale (6-4, 6-2).

Alizé Cornet (47e) a elle tenu son rang en disposant facilement (6-4, 6-2) de l'Australienne Alison Bai, modeste 380e mondiale. La tête de série n°6, victorieuse à Hobart en 2016 (elle avait à l'époque corrigé Eugénie Bouchard en finale) retrouvera en 8e de finale sa compatriote Pauline Parmentier.

(Avec AFP)