Touchée à l'épaule, Maria Sharapova n'ira pas à Indian Wells

Maria Sharapova ne se rendra pas à Indian Wells cette semaine. A trois semaines du début du tournoi (4-17 mars), l'organisation a annoncé, sur son compte Twitter, que la Russe, 27e joueuse mondiale, était forfait à cause d'une blessure à l'épaule droite. Sharapova, 31 ans, sera remplacée dans le tableau principal par l'Allemande Mona Barthel, 81e mondiale.

Le début de la saison de la Russe est compliqué. Stagnant au-delà du top 20 depuis plusieurs années maintenant, la Russe a été sortie en huitièmes de finale à l'Open d'Australie par Ashleigh Barty et n'a pas dépassé les quarts de finale à Shenzhen et les huitièmes à Saint-Pétersbourg où elle avait abandonné après sa victoire au 1er tour contre l'Australienne Daria Gavrilova. A Indian Wells, l'ancien numéro un mondial avait remporté le trophée en 2006 et 2013.