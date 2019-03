WTA Indian Wells : Sharapova inquiète après son énième forfait pour la tournée américaine

Maria Sharapova n’est plus apparue sur un court de tennis depuis la fin du mois de janvier. A Saint-Pétersbourg, la Russe avait été contrainte au forfait avant son deuxième tour. La raison ? Toujours cette maudite épaule droite qui l’avait déjà obligée d'arrêter sa saison 2018 après l’US Open. Après avoir annoncé dans un premier temps son forfait à Indian Wells, la quintuple lauréate en Grand Chelem a renoncé officiellement la semaine dernière à s’aligner à Miami.

"Pendant dix semaines après New York, j’ai tenté de muscler mon épaule pour soutenir mon tendon défectueux. Malgré ce renforcement, la douleur à chaque frappe de balle n’a pas disparu", a communiqué la championne. Devant ce constat d’échec, Sharapova a donc subi une nouvelle procédure chirurgicale pour pouvoir rejouer sans souffrir, du moins l’espère-t-elle. Mais la Russe doit faire face à cette blessure chronique depuis le début de sa carrière, il y a donc peu de chances qu’elle s’en débarrasse.

Vidéo - Du beau tennis, une remontée, une grosse frayeur : Barty a tout connu avant de mater Sharapova 03:01

Le poids des ans n'arrange rien

Une épaule abîmée n'a rien d'anodin pour un joueur ou une joueuse de tennis, elle peut même signifier l’arrêt d’une carrière. Marion Bartoli, plus que quiconque, le sait, elle qui a dû renoncer à son envie de come-back pour cette raison. "Je ne connais pas précisément la blessure de Sharapova et elle n’a peut-être pas les mêmes problèmes, mais en ce qui me concerne la douleur était extrêmement forte lors de l’impact avec la balle, à tel point qu’une peur constante s’est installée quand je devais servir. J’ai perdu énormément de vitesse sur ce coup", confie la consultante d'Eurosport, championne de Wimbledon en 2013.

Si avec le temps, Sharapova a sûrement appris à jouer avec la douleur - elle avait déjà changé son geste au service pour moins solliciter son épaule il y a dix ans -, le temps joue clairement contre elle. "Quand vous êtes jeune, vos tendons gardent une certaine souplesse, que vous perdez plus les années passent. Le fait de répéter pendant des mois et des mois les mêmes mouvements n’aide pas non plus", explique Bartoli. Or, c’est bien du tendon de l’épaule droite dont la Russe souffre.

18 forfaits ou abandons depuis son retour de suspension

Depuis son retour de suspension pour dopage en avril 2017, Sharapova n’a pas fait mieux en Grand Chelem qu’un quart de finale à Roland-Garros, ne soulevant qu’un seul trophée sur le circuit à Tianjin en quasiment deux ans. Pire, la Russe a déclaré forfait ou a abandonné dans 18 tournois sur la même période. Des statistiques terribles pour une championne de ce calibre dont le dernier titre en Majeurs remonte à 2014 du côté de la Porte d’Auteuil.

"Il est évident que ses résultats sont en baisse. Je ne sais pas si c’est corrélé à son retour de suspension ou simplement à son âge qui rend la récupération et la gestion des blessures difficiles. Mais je la trouve très méritante de continuer à s’aligner sur les tournois. Personne ne pourra lui enlever son palmarès et elle a été une source d’inspiration pour beaucoup de joueuses de la nouvelle génération, au même titre que Serena Williams", estime Bartoli. Mais combien de temps Sharapova pourra-t-elle supporter d’être ainsi rentrée dans le rang ?

La question mérite d’être posée, même si la longiligne championne fait pour le moment preuve d’une détermination à toute épreuve : elle a récemment publié une vidéo d’elle en pleine session de gym, montrant ainsi qu’elle ne lésinait pas pour préparer son retour. Si on ne doute pas que la Russe retrouve ainsi le chemin des courts, la voir évoluer de nouveau à son meilleur niveau sur la durée reste une hypothèse hasardeuse. A moins que son épaule ne la laisse effectivement en paix : Sharapova ne manque pas d’orgueil et trouverait certainement un malin plaisir à surprendre les oiseaux de mauvais augure.