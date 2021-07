Pas deux ans de suite pour Indian Wells. Le tournoi californien, en suspens après son report en début de saison, aura bien lieu. Il a été placé du 10 au 17 octobre prochain, ont annoncé les organisateurs, après avoir dû subir un report l'an passé. Le BNP Paribas Open était initialement prévu du 8 au 21 mars dernier, mais là encore le Covid-19 en avait décidé autrement.

Le tournoi ne se fera pas sans des contraintes sanitaires drastiques. Les staffs, spectateurs et tout acteur présents sur le lieu de l'événement devront justifier d'une vaccination à jour contre le coronavirus. Les joueurs et joueuses devront pour leur part se soumettre aux protocoles prévus par l'ATP et la WTA.

La tournée asiatique sacrifiée

Ce nouveau placement en force dans le calendrier n'est pas sans conséquences. Jamais le tournoi d'Indian Wells n'avait eu lieu à l'automne, et si la Californie devrait offrir des températures plus clémentes que Roland-Garros n'avait pu le faire l'an dernier, le "tennis paradise" ne sera peut-être pas aussi paradisiaque qu'à l'accoutumée. Surtout, il a contraint à élaguer dans les grandes largeurs la tournée asiatique de fin de saison. Les tournois ATP 500 de Tokyo et de Pékin n'auront pas lieu. Le Masters 1000 de Shanghai pourrait être décalé à la semaine du 4 au 10 octobre, juste avant Indian Wells, ce qui pourrait causer des problèmes éventuels de quarantaine entre les deux compétitions. Quant au calendrier féminin, il ne subsiste de cette tournée en Asie que les Masters de fin de saison à Shenzhen (à partir du 1er novembre).

