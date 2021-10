WTA Indian Wells

C'est un coup dur, un de plus pour Indian Wells. Alors que le "Big 3" ne sera pas au rendez-vous américain côté masculin, trois des cinq premières têtes de série manqueront également à l'appel dans le tableau féminin. Après Ashleigh Barty et Naomi Osaka, Aryna Sabalenka a officialisé son forfait dimanche pour le WTA 1000 californien (6-17 octobre). Mais si les deux premières ne seront pas présentes par choix, la Biélorusse, elle, ne jouera pas en raison d'un test positif au covid-19.

"Malheureusement, j'ai été testée positive (au coronavirus, NDLR) à Indian Wells et je ne pourrai pas m'aligner. Je me suis mise à l'isolement et je resterai ici jusqu'à ce que les docteurs et les responsables sanitaires me donnent leur feu vert. Jusqu'ici je me sens bien, mais vraiment triste de ne pas être capable de jouer", a confié la numéro 2 mondiale dans une story sur Instagram. La situation est d'autant plus frustrante pour la joueuse qu'elle est donc déjà sur place et devait avoir le statut de tête de série 1 en l'absence d'Ashleigh Barty.

Dans la course à la place de numéro 1 mondiale en fin de saison, Sabalenka a perdu une sacrée occasion de se rapprocher de l'Australienne. La Biélorusse avait exprimé voici quelques mois sa méfiance vis-à-vis de la vaccination, comme à peu près la moitié des joueuses et joueurs sur les circuits WTA et ATP.

