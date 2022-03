A son entrée sur le court, elle portera un ruban jaune et bleu sur sa tenue, aux couleurs du drapeau ukrainien. Une marque de soutien au pays de son adversaire pour son entrée en lice au 2e tour du WTA 1000 d'Indian Wells, Anhelina Kalinina, 50e mondiale. De plus en plus à l'aise dans ses baskets de joueuse majeure du circuit WTA, Iga Swiatek se sent, comme Elina Svitolina ou Dayana Yastremska, investie d'une mission face à l'invasion russe en Ukraine.

Pour moi, le plus important, c'est d'utiliser ma voix. Je n'ai que 20 ans, je ne suis pas une experte donc je ne sais pas comment arrêter la guerre, mais je veux évidemment que le sport rassemble les gens, et apporte peut-être un peu de joie. Je souhaite que tous les joueurs et joueuses s'expriment de la même façon pour que nous puissions nous opposer à ça ensemble", a-t-elle confié à Eurosport lors d'un entretien réalisé par téléphone, jeudi. ", a-t-elle confié à Eurosport lors d'un entretien réalisé par téléphone, jeudi. Les instances du tennis mondial (ATP, WTA, ITF et les quatre tournois du Grand Chelem) ont d'ailleurs lancé l'intiative "Tennis Plays For Peace" , levant d'ores et déjà 700 000 dollars pour soutenir les efforts humanitaires sur le terrain.

Je suis fière du peuple polonais qui accueille les Ukrainiens

Certes, Swiatek n'est pas Ukrainienne, mais en tant que citoyenne d'un pays voisin, la Pologne, elle a toutes les raisons de se sentir concernée, peut-être davantage que d'autres pour lesquels la guerre est plus lointaine. "Comme vous avez pu le constater à Doha, Anett (Kontaveit, son adversaire estonienne en finale, NDLR) et moi étions émues… Nous vivons près de l'Ukraine et nous avons été élevées dans un monde sans grande guerre en Europe. Donc, c'était assez fou pour nous de lire toutes ces informations", a-t-elle expliqué.

Et Swiatek de souligner l'élan de solidarité dans son pays face à l'afflux de réfugiés. Plus de deux millions d'Ukrainiens ont ainsi d'ores et déjà fui leur pays face à l'avancée des troupes russes, la majorité trouvant refuge en Pologne. "Je suis assez fière du peuple polonais en ce moment, du fait qu'ils accueillent vraiment les Ukrainiens qui ont franchi la frontière et qu'ils soient ouverts d'esprit."

Et si elle n'est pas elle-même sur place, la numéro 4 mondiale compte bien se servir de sa notoriété pour agir à sa façon. Si elle n'a pas voulu entrer dans les détails pour le moment, Swiatek travaille sur des projets pour aider sur le long terme les peuples ukrainien et polonais et espère trouver de vrais moyens pour faire la différence. "J'espère que les choses auxquelles je réfléchis vont bien marcher et que je vais avoir plus d'influence", s'est-elle contentée de nous indiquer.

Swiatek, une "top" joueuse de plus en plus engagée

Alors que le silence de certains joueurs ou joueuses est pointé du doigt ou que d'autres critiques s'attaquent, au contraire, aux sportifs qui s'expriment, estimant qu'ils n'ont pas de leçons à donner sur le terrain politique, Swiatek assume. "Je pense que nous pouvons utiliser notre voix pour améliorer les conditions de vie et de sécurité de ceux qui sont sur le terrain, ou faire en sorte qu'ils souffrent moins. Nous ne sommes que des joueurs ou joueuses de tennis mais nous avons aussi les moyens d'aider les gens."

D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la Polonaise s'engage. L'an passé, lors de la journée mondiale de la santé mentale (World Mental Health Day), elle avait donné une partie de ses gains sur le circuit à des organisations spécialisées sur le sujet. Briser les tabous et faire bouger les choses, voilà donc l'objectif de Swiatek dont la voix commence à porter et pourrait en inspirer d'autres.

