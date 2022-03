Tennis

DiP Impact - Ashleigh Barty, une absence logique ? "On minimise peut-être trop ce qu'il s'est passé en Australie"

Ashleigh Barty, invaincue cette saison et lauréate à l'Open d'Australie, a décidé de ne pas jouer les tournois d'Indian Wells et Miami. Un forfait qui peut paraître surprenant, mais cela ne cacherait-il pas autre chose : c'est la question posée à Arnaud Di Pasquale, Laurent Vergne et Bertrand Milliard dans DiP Impact, émission à écouter en intégralité en podcast (Réal. et présentation: Seb.Petit)

00:06:06, il y a 2 heures