Tête de série n°1 et 17e joueuse mondiale, Elise Mertens s'est imposée en demi-finales face à la Russe Veronika Kudermetova (n°3), 6-1, 6-4. La Belge, qui est en quête de son septième titre sur le circuit et de son second cette année, affrontera en finale Sorana Cirstea.

La Roumaine de 31 ans, 67e joueuse mondiale, a quant à elle disposé de la Bélarusse Marta Kostyuk en deux manches 6-4, 6-4, et tentera dimanche de s'adjuger le deuxième titre de sa carrière.

