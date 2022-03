Cette fois, les encouragements du public lyonnais n'ont pas suffi. Locale de l'étape, Caroline Garcia a vu son aventure dans le Rhône s'achever samedi en demi-finale de l'Open 6e Sens. La Française, qui restait sur trois victoires acquises au bout des trois sets, n'a pas pu passer l'obstacle Shuai Zhang (64e mondiale) qui l'a dominée en deux manches (6-2, 7-5) et un peu plus d'une heure et demie (1h36 précisément) de jeu. La Chinoise tentera de décrocher le titre dimanche soit face à l'Ukrainienne Dayana Yastremska, soit face à la Roumaine Sorana Cirstea.

Elle avait l'occasion de rallier sa première finale depuis Birmingham en juin 2019, soit quasiment trois ans. Mais la marche était trop haute samedi pour une Caroline Garcia sans doute un peu éprouvée par ses batailles de la semaine pour donner sa pleine mesure. La Française a connu de belles séquences lors de cette finale, mais n'a pas eu la constance nécessaire pour déstabiliser son adversaire, d'une solidité à toute épreuve.

Sa belle révolte dans le second set a été vaine

Il faut dire que les deux joueuses n'abordaient pas cette demi-finale lyonnaise dans les mêmes conditions de fraîcheur. Si Zhang avait bénéficié de l'abandon de Vitalia Diatchenko après trois petits jeux vendredi après-midi, Garcia avait livré un combat victorieux mais féroce plus tard dans la journée contre Alison Van Uytvacnk (4-6, 6-3, 7-5). Elle manquait donc certainement d'énergie au moment de débuter la partie. D'ailleurs, la Française a été cueillie à froid par un break d'entrée et a manqué l'occasion de revenir dans la foulée, avant de se faire largement distancer (6-2).

Très percutante en cadence à l'échange, la Chinoise a globalement dominé la diagonale revers et a fait à nouveau la différence dès le 3e jeu de la seconde manche. Avec un set et un break d'avance (6-2, 3-1), Zhang s'acheminait même vers une victoire expéditive quand elle a obtenu 4 balles de double break. C'est alors que Garcia s'est révoltée, les sauvant les unes après les autres, avant de refaire son retard et de mener même 5-4 dans ce deuxième acte. Plus à l'aise dans la diagonale coup droit, elle a ainsi vu son engagement dans ses frappes (également en revers long de ligne) payer, brandissant un poing rageur.

Mais malgré la tournure des événements et la pression du public qui s'intensifiait, Zhang est restée de marbre. Serrant encore le jeu à l'échange, elle s'est adjugée les trois derniers jeux de la partie dont un break d'un sublime passing de revers court croisé. Battue et logiquement déçue, Garcia ne s'est pas éternisée sur le court après avoir vite salué le public. Il n'en reste pas moins que cette semaine est positive pour elle avec notamment trois victoires consécutives, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des mois. Dans le jeu, les progrès sont aussi intéressants et prometteurs pour la suite.

