Elle fait preuve de ressources remarquables. Quelques jours après son exil d'Ukraine, l'aventure continue pour l'Ukrainienne Dayana Yastremska , 128e joueuse mondiale, à Lyon. Elle s'est qualifiée vendredi pour les demi-finales du tournoi après sa victoire sur l'Italienne Jasmine Paolini, tête de série 5, en deux manches 6-4, 7-6 (3) et 1h41 de jeu. C'est le troisième succès de Yastremska, classée 21e à la WTA avant de chuter au classement après une affaire de dopage dont elle a été blanchie, cette semaine.

Ad

"Je suis vraiment contente d'être arrivée en demi-finale car cela fait longtemps que je n'ai pas été jusque-là", s'est-elle réjouie à la sortie du court, dédiant son succès à sa grand-mère dont c'était l'anniversaire. "C'est une nouvelle victoire pour moi et pour l'Ukraine. C'était très difficile à jouer, très émouvant surtout le second set qui était vraiment très serré. Je suis toujours restée très motivée pour gagner", a ajouté la joueuse, arrivée samedi à Lyon en compagnie de sa soeur Ivanna (15 ans) avec laquelle elle a joué le premier tour du tableau de double, lundi.

WTA Lyon "Une nouvelle victoire pour moi et pour mon pays" : Yastremska qualifiée pour les quarts IL Y A UN JOUR

Quand je suis arrivée, j'étais très fatiguée mentalement mais l'énergie revient

Elles ont laissé père et mère à la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie avant de rejoindre Bucarest d'où elles ont pris l'avion pour la France. "Je n'ai pas joué le match que je voulais faute de concentration. C'est pour ça que j'ai commis quelques erreurs. J'apprécie et je suis heureuse de jouer ici à Lyon avec le soutien du public qui m'aide. Je me motivais moi-même et j'ai besoin de me battre", a commenté encore la joueuse d'Odessa.

"Quand je suis arrivée à Lyon j'étais réellement très fatiguée émotionnellement et mentalement mais je sens que l'énergie revient et bien sûr que je veux gagner chaque match", a-t-elle conclu. En demi-finale, Dayana Yastremska affrontera, samedi, la vainqueure du match opposant en fin de journée la Hongroise Ana Bondar, 79e mondiale, à la Roumaine Sorana Cirstea (N.30), tête de série N.2.

WTA Lyon Au combat, Garcia s'ouvre la voie des quarts devant les siens HIER À 18:29