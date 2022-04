C'est un début de saison décidément compliqué pour elle. Alors même qu'elle sortait de sa première finale de l'année à Stuttgart (perdue face à Iga Swiatek), Aryna Sabalenka a renoué avec ses démons jeudi à Madrid où elle était pourtant tenante du titre. La tête de série numéro 3 du tournoi était, il est vrai, confrontée à une adversaire dangereuse en la personne d'Amanda Anisimova, capable du meilleur comme du pire. Inspirée, l'Américaine s'est imposée en trois sets (6-2, 3-6, 6-4) et un petit peu moins de deux heures (1h55 de jeu) au 1er tour et retrouvera la Croate Petra Martic pour son prochain match.

Complètement dominée en début de partie, Sabalenka s'est pourtant bien rebellée. D'abord en remportant le deuxième set, puis en remontant un break de retard dans le dernier acte de 1-4 à 4-4. Mais alors qu'elle semblait avoir repris le dessus tout en puissance, son bras s'est mis à trembler à nouveau lorsqu'elle a dû servir pour rester dans le match à 5-4 contre elle. Anisimova a eu aussi du mérite puisqu'elle s'est montrée agressive à la relance à ce moment-là. Mais c'est bien la Biélorusse qui a craqué sur une 8e double faute fatale pour rendre les armes.

Première réussie pour Halep sous les yeux de Mouratoglou

La défaite de Sabalenka est la seule véritable surprise de cette journée lors de laquelle les favorites ont assumé leur rang. A commencer par la nouvelle numéro 2 mondiale Paula Badosa qui n'a laissé que des miettes à la Russe Veronika Kudermetova (6-3, 6-0) en à peine plus d'une heure (1h05 de jeu). L'Espagnole, qui peut compter sur le soutien du public, devrait avoir la tâche beaucoup plus ardue au 2e tour puisqu'elle y défiera Simona Halep, deux fois sacrée à Madrid par le passé (2016 et 2017).

La Roumaine, désormais 21e joueuse mondiale, a fait belle impression pour son premier match de l'année sur terre battue. Elle a ainsi aisément pris le dessus sur la Chinoise Shuai Zhang, 40e à la WTA, en deux manches (6-2, 6-3) et 1h08 de jeu, tout cela sous les yeux de son nouveau coach Patrick Mouratoglou.

