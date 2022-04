Iga Swiatek n'enchaînera pas à Madrid. Actuellement sur une série impressionnante de quatre titres et 23 victoires, la numéro 1 mondiale s'est retirée du tournoi WTA 1000 (28 avril-7 mai) de la capitale espagnole mercredi. Pour expliquer sa décision, la Polonaise a indiqué qu'elle souffrait de l'épaule droite. Puis, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, elle s'est montrée plutôt rassurante sur sa blessure : elle a ainsi l'intention de s'aligner à Rome (9-15 mai), avant Roland-Garros (22 mai-5 juin).

Ad

Tennis Medvedev retrouve les courts d'entraînement... sur dur IL Y A UNE HEURE

Se préserver en vue de Roland

"Après des dernières semaines intenses et quatre titres d'affilée, il est temps pour moi de prendre soin de mon bras qui fatigue depuis Miami. Je n'ai pas eu l'opportunité de bien m'en occuper. J'ai besoin d'une pause pour bien soigner mon bras et c'est la raison pour laquelle je dois me retirer du Mutua Madrid Open malheureusement. Mon corps a besoin de repos. Je vais prendre mon temps pour préparer Rome et Paris", a ainsi estimé Swiatek.

Plus qu'une blessure sérieuse et inquiétante, il s'agit donc d'une précaution prise par la numéro 1 mondiale, pour aborder dans la meilleure forme possible Roland-Garros dont elle sera vraisemblablement la grande favorite. Déjà sacrée du côté de la Porte d'Auteuil voici un an et demi, un nouveau titre en Grand Chelem solidifierait son statut de nouvelle patronne du circuit WTA. Elle souhaite ainsi ménager sa monture pour mettre toutes les chances de son côté.

ATP Estoril Herbert chute d'entrée face à Korda : le résumé du match IL Y A 14 HEURES