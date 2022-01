La Japonaise Naomi Osaka s'est retirée samedi du tournoi WTA de Melbourne, en raison d'une blessure à l'abdomen avant la demi-finale qu'elle devait disputer contre la Russe Veronika Kudermetova, laquelle affrontera dimanche la Roumaine Simona Halep en finale. "J'ai pris beaucoup de plaisir a jouer ici à Melbourne", a fait savoir Naomi Osaka dans un communiqué publié par les organisateurs sur Twitter. "Malheureusement, j'ai une blessure à l'abdomen et je dois me reposer et préparer l'Open d'Australie" à partir du 17 janvier, a-t-elle ajouté.

La Japonaise, 13e mondiale, jouait son premier tournoi depuis sa défaite au 3e tour de l'US Open en septembre. Sa saison 2021 a été largement perturbée par des difficultés d'ordre psychologique et elle avait expliqué vouloir s'amuser sur le court à Melbourne. Elle y a successivement éliminé la Française Alize Cornet, la Belge Maryna Zanevska et l'Allemande Andrea Petkovic.

Halep espère tourner rapidement la page de 2021

Veronika Kudermetova affrontera donc dimanche en finale la Roumaine Simona Halep, qui s'est imposée dans l'autre demi-finale face à la Chinoise Zheng Qinwen 6-3, 6-2. "Je suis vraiment ravie de pouvoir jouer la finale du premier tournoi de l'année. Je me sens bien, je suis contente de la façon dont j'ai joué", a déclaré Halep, dont la saison avait été marquée l'an dernier par des blessures à répétition. "L'année dernière a vraiment été la pire de ma vie. La plus dure mentalement aussi", a-t-elle poursuivi. "Mais je veux oublier tout ça", a ajouté la Roumaine qui, en 2021, avait raté Roland-Garros, Wimbledon et les Jeux Olympiques, reculant à la 20e place mondiale.

Deux tournois WTA se déroulent simultanément à Melbourne, en préparation à l'Open d'Australie. Dans l'autre tournoi, l'Américaine Amanda Anisimova s'est imposée en demi-finale face à la Russe Daria Kasatkina 6-2, 6-0. Elle affrontera en finale la gagnante du match entre l'Américaine Ann Li et la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich.

