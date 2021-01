Le tennis a enfin pris ses droits à Melbourne. Et Caroline Garcia a même deux raisons de sourire : en plus d'avoir repris la compétition après deux semaines de quarantaine, la Lyonnaise a démarré cette nouvelle saison par une victoire dimanche. Au 1er tour du Gippsland Trophy, l'un des trois tournois organisés par la WTA dans cette semaine précédant l'Open d'Australie, elle a logiquement pris le meilleur sur l'Australienne Arina Rodionova, 169e mondiale et invitée par l'organisation, en deux sets maîtrisés (6-3, 6-4) et 1h20 de jeu.

"Il y avait beaucoup d'émotions de retrouver le court enfin. J'ai essayé de rester très calme et de jouer un point après l'autre. Et je pense que je me suis améliorée au fur et à mesure de la partie, donc c'est ce qui est le plus positif", a clamé la Française après sa victoire. Elle n'a ainsi pas pris le meilleur départ, concédant un break d'entrée, mais s'est reprise dans la foulée en gagnant 5 des 6 jeux suivants.