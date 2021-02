Deux matches, deux victoires, aucun set perdu. Pour le moment, le début de tournée australienne de Caroline Garcia se passe plutôt bien. Mardi, la Lyonnaise a sereinement pris la mesure de la Hongroise Timea Babos, 115e joueuse mondiale et habituelle partenaire de double de Kristina Mladenovic. Elle l'a ainsi emporté solidement en deux sets (6-4, 6-4) et 1h39 de jeu. En huitième de finale, la tâche s'annonce toutefois plus compliquée face à Elise Mertens, tête de série numéro 7 du tournoi.