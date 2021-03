La vie commence à reprendre son cours normal dans le circuit WTA. En tous cas, tout le monde s'adapte. Prenez le cas d'Asleigh Barty. Restée en Australie tout au long de l'année 2020, la n°1 mondiale n'avait plus disputé de tournoi WTA en-dehors du sol australien depuis la fin de la saison 2019. La voilà de retour : elle sera bien présente pour le tournoi WTA de Miami qui débute cette semaine en Floride.

Barty est surtout la tenante du titre du tournoi. Lauréate de l'édition 2019, elle défendra son titre face à 19 membres du top 20. En effet, seule Serena Williams manque à l'appel dans le tableau féminin. Tête de série n°1 du tournoi, Barty a été placée dans la même partie de tableau que Simona Halep (3), Iga Swiatek (15) et Elina Svitolina, tête de série n°5. Elle ne croisera la route de ces joueuses qu'en cas d'accès en demi-finale. Sur sa route, se dresseront Angelique Kerber, Victoria Azarenka (14) et Aryna Sabalenka (7). Elle débutera son tournoi au 2e tour face à une qualifiée.

En bas du tableau, il y a évidemment du beau monde. Naomi Osaka (2) et Bianca Andreescu (8) seront les deux têtes de série principale. Jennifer Brady (13), récente finaliste de l'Open d'Australie, est dans la partie de tableau de la Canadienne avec Garbine Muguruza (12) et Sofia Kenin (4). Naomi Osaka débutera son tournoi avec une cliente : la vainqueur du duel entre Anastasia Potapova et Alja Tomljanovic.

