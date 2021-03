Barty rectifie le tir

Elle a visiblement bien retenu la leçon. Après avoir frôlé la correctionnelle et sauvé notamment une balle de match au tour précédent, Ashleigh Barty s'est montrée beaucoup plus solide samedi lors de son 3e tour à Miami, face à l'imprévisible et potentiellement dangereuse Jelena Ostapenko. La tenante du titre n'a mis ainsi qu'un peu plus d'une heure (1h09 précisément) pour maîtriser la 54e mondiale en deux sets (6-3, 6-2). Beaucoup mieux réglée à l'échange que lors de son entrée en lice, elle n'a commis que 14 fautes directes, contre 32 à son adversaire et n'a concédé qu'une fois son service. En huitième de finale, elle aura droit à un test d'envergure contre une joueuse titrée en Grand Chelem : soit Victoria Azarenka, soit Angelique Kerber.

