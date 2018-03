Alizé Cornet se fait sortir par Anastasija Sevastova (7-5, 6-4)

Deux tours et puis s'en va pour Alizé Cornet à Miami. En 1h40 de jeu, la Française s'est inclinée face à Anastasija Sevastova (7-5, 6-4) ce jeudi. Et que le match n'était pas parti sur de bonnes bases, on l'a vite compris. En perdant ses deux premiers jeux de service, la Niçoise a très mal débuté la rencontre. Malgré un petit sursaut en recollant au score à 4-4, elle a dans la foulée (re)craqué pour perdre finalement la manche. Même topo dans le deuxième set, où elle s'est montrée beaucoup trop vulnérable sur son service malgré 63% de première balles. Et la voilà donc éliminée de Miami.