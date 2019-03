Cela faisait deux ans que ce n’était plus arrivé. Dans le nouveau classement WTA publié lundi, aucune Française ne figure parmi les 20 premières joueuses mondiales. La faute notamment à la progression fulgurante de Belinda Bencic qui reste sur un titre à Dubaï et une demi-finale à Indian Wells. La Suissesse s’est ainsi glissée juste devant Caroline Garcia, désormais 21e et première Tricolore dans la hiérarchie mondiale, et la seule dans le top 50 actuellement puisque Alizé Cornet, Pauline Parmentier et Kristina Mladenovic pointent respectivement aux 53e, 55e et 68e rangs.

Si le réservoir français pose problème, les performances des deux têtes d’affiche du tennis féminin français ne sont pas à la hauteur. Si Kristina Mladenovic a commencé l’année par quatre défaites consécutives, Caroline Garcia n’a pas vraiment fait mieux, s’inclinant dès son entrée en lice en Californie contre Jennifer Brady, sa troisième défaite de la saison déjà face à l’Américaine. "Caroline et Kristina ont les qualités pour s’installer durablement dans le top 20, mais c’est encore trop inconstant, fragile. C’est assez étonnant d’ailleurs parce qu’elles ont une certaine expérience du circuit maintenant", observe Arnaud Di Pasquale.

Vidéo - Mladenovic, c'est la cata : le résumé de sa nouvelle défaite au premier tour 02:25

" Ces filles ont d'énormes qualités mais manquent de régularité "

A 25 ans, les deux joueuses ont ainsi plusieurs années de compétition derrière elles, et ont même figuré à tour de rôle parmi les 10 meilleures joueuses du monde, atteignant leur meilleur classement à un an d’intervalle : 10e pour Mladenovic en octobre 2017 et 4e pour Garcia à l’automne 2018. Mais elles ne parviennent pas à s’y installer durablement. "Quand elle était dans le top 5, je n’avais pas l’impression que Caroline avait usurpé sa place. Quand elle met en place son jeu, elle a tout pour y être, y rester et être éligible à une victoire en Grand Chelem. Mais sur des périodes longues, elle passe à côté, elle perd la confiance et ses sensations. C’est fou. Elle perd le rythme et elle n’arrive plus à se remettre à l’endroit", estime notre consultant.

En Majeurs justement, les deux Françaises ne comptent que trois quarts de finale cumulés. Leur dernière présence à ce stade de la compétition date de l’édition 2017 de Roland-Garros. L’an passé, Garcia, la plus performante des deux, n’a pas fait mieux en Grand Chelem que deux huitièmes de finale à Melbourne et à Paris, et 2019 a débuté encore moins bien avec un 3e tour pour la Lyonnaise et une élimination d’entrée pour Mladenovic. "Kristina, c’est pareil. Elle perd son jeu très rapidement, son service, son revers. Et pour le retrouver, ça prend du temps, c’est compliqué. Ces filles ont d’énormes qualités mais manquent de régularité", analyse Arnaud Di Pasquale.

Vidéo - Di Pasquale : "Pourquoi Garcia ne confirme pas son envie de revenir en Fed Cup ?" 04:53

Apprendre à gagner en jouant mal

En pleine reconstruction, Mladenovic a toutefois récemment enregistré une victoire de prestige contre la numéro 1 mondiale à Dubaï, même si Naomi Osaka était apparue perturbée sur le court. Elle a ensuite passé un tour à Indian Wells avant d’être sortie... par la Japonaise, revancharde. Mais pour retrouver la confiance, il n’y a qu’un seul chemin : enchaîner les victoires, parfois difficiles. "Les deux cas sont un peu différents, mais parfois il faut pouvoir gagner en jouant mal, s’adapter tactiquement. En ce moment, il faut que tout tourne bien pour qu’elles gagnent", note notre consultant.

Pour retrouver des classements plus conformes à leur potentiel, Garcia et Mladenovic doivent donc retrouver le chemin de la régularité dans les résultats. Mais gagner ne se décrète pas, et en Floride, la tâche s’annonce ardue puisque Victoria Azarenka se dressera d'entrée devant Garcia et qu'Elina Svitolina pourrait en faire de même face à Mladenovic dès le 2e tour. De sacrés défis à relever pour des Bleues en quête de sensations et de confiance.