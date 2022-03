On la préfère dans ses dispositions, aussi bien mentales que tennistiques. Naomi Osaka arborait un beau sourire jeudi après sa victoire expéditive au 2e tour du WTA 1000 de Miami contre Angelique Kerber. La Japonaise, actuellement 77e mondiale, a montré que ce classement ne reflétait évidemment pas son niveau intrinsèque. Elle n'a eu ainsi besoin que d'une petite heure pour se défaire de l'Allemande, 15e à la WTA, en deux manches (6-2, 6-3). Lors de son prochain match, elle sera opposée à la Tchèque Karolina Muchova qui a maîtrisé en deux sets accrochés la Canadienne Leylah Fernandez (6-4, 7-6).

Ad

WTA Miami Cornet n'y arrive plus, Tan profite du forfait de Halep IL Y A 3 HEURES

En larmes il y a quelques jours après avoir été insultée par un spectateur à Indian Wells, Naomi Osaka semble aller bien mieux cette semaine. Tout va bien jusqu'ici en Floride pour l'ex-numéro 1 mondiale qui avait confié après sa victoire au 1er tour avoir entamé une psychothérapie. Jeudi, elle n'a laissé aucune chance à Angelique Kerber qui restait pourtant sur 4 victoires dans leurs duels précédents. Agressive à la relance, très percutante notamment côté revers, la Japonaise a complètement étouffé son adversaire, impuissante.

Deux breaks dans le premier set, un troisième dans le second et l'affaire était pliée. Avec 6 aces pour aucune double faute et surtout 89 % de points gagnés derrière sa première balle, Osaka a impressionné au service, écartant les deux seules balles de break auxquelles elle a été confrontée lors du 3e jeu du match.

WTA Miami Barty se retire du classement WTA, Swiatek à un match de la place de N°1 IL Y A 10 HEURES