Elle a encore versé quelques larmes. Mais celles-ci étaient de joie. En à peine deux semaines, Naomi Osaka s'est transformée. Après avoir semblé plus fragile que jamais à Indian Wells, la voici en finale à Miami. Jeudi, la Japonaise a dû batailler, mais à force de volonté, elle est venue à bout d'une Belinda Bencic percutante en trois manches (4-6, 6-3, 6-4) et un peu plus de deux heures de jeu (2h06 exactement) en demi-finale du WTA 1000 floridien. Pour la première fois depuis plus d'un an et l'Open d'Australie 2021, elle va rejouer une finale contre la gagnante de la seconde demi-finale opposant Iga Swiatek à Jessica Pegula.

Plus d'infos à suivre...

