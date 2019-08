La Canadienne Bianca Andreescu, âgée de 19 ans, a remporté la bataille des jeunes pousses devant l'Américaine Sofia Kenin, 20 ans, 6-4, 7-6 (7/5), et s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA de Toronto, samedi. Andreescu, victorieuse de son premier titre à Indian Wells, affrontera pour un nouveau trophée la gagnante de l'autre demi-finale. Celle-ci opposera l'Américaine Serena Williams, ancienne numéro 1 mondiale désormais 10e et âgée de 37 ans, et la Tchèque Marie Bouzkova, 21 ans et 91e joueuse mondiale.

Bianca Andreescu, 27e joueuse mondiale, a mené 5-2 dans le second set avant de connaître un petit passage à vide, permettant à Kenin, 29e et déjà victorieuse de deux tournois cette année, de revenir à 5-5. Mais, au jeu décisif, Andreescu s'est montrée plus régulière et, après avoir mené 4-2, 5-3 et 6-5, a conclu sur son service à sa quatrième balle de match.