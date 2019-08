Bianca Andreescu fait reparler d’elle. Eloignée des courts pendant cinq mois par les blessures après son titre retentissant à Indian Wells, la Canadienne de 19 ans, qui n’avait disputé qu’un match à Roland-Garros au cours de cette période, fait un retour remarqué au premier plan cette semaine. Devant son public de Toronto, elle est venue à bout de Karolina Pliskova en trois sets (6-0, 2-6, 6-4) et 1h49 de jeu. Cette défaite de la Tchèque permet par ailleurs à Naomi Osaka, qui affrontera Serena Williams en "night session", de récupérer lundi la place de numéro 1 mondiale au détriment d’Ashleigh Barty.

Elle s’est fait une spécialité de couper les têtes. A seulement 19 ans, Bianca Andreescu compte désormais 6 victoires pour aucune défaite contre des membres du top 10. Après Elina Svitolina, Angelique Kerber à deux reprises et Kiki Bertens, c’est donc Karolina Pliskova qui n’a pas pu lui résister au terme d’un match fou. Exceptionnelle en début de match du fond du court, la Canadienne a étouffé son adversaire, lui infligeant une "bulle" (6-0) en un peu plus de 20 minutes.

Andreescu a surmonté la douleur

Mais fidèle à sa réputation, Pliskova s’est accrochée sur son service en début de deuxième set et inversé la dynamique face à une adversaire moins mobile. Après avoir vu la Tchèque égaliser à une manche partout (6-0, 2-6), Andreescu a d’ailleurs pris un temps mort médical et a repris le jeu avec un bandage impressionnant autour de la cuisse droite.

Impressionnante de volonté, elle a refusé de se résigner et a réussi à tenir son engagement jusqu’à 4 jeux partout dans le dernier acte. Et c’est finalement Pliskova qui a craqué sur son service face à la longueur de balle et à la qualité de frappe de la Canadienne. En demi-finale, Andreescu retrouvera l’Américaine Sonia Kenin qui a pris le meilleur plus tôt dans la journée sur l’Ukrainienne Elina Svitolina (7-6, 6-4).