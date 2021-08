WTA Montréal

La Bélarusse Aryna Sabalenka et la Tchèque Karolína Pliskova s'affronteront samedi en demi-finale du Masters 1000 WTA de Montreal, après leurs victoires respectives face à Victoria Azarenka et l'Espagnole Sara Sorribes. Sabalenka, troisième joueuse mondiale et tête de série N.1, a remporté sa troisième victoire en quatre confrontations avec sa compatriote Victoria Azarenka 6-2, 6-4, en 1h22, avec notamment sept aces à l'appui.

Demi-finaliste à Montreal en 2010 et 2011, Azarenka a perdu l'occasion de réintégrer le top 10 mondial. De son côté, Karolina Pliskova, 6e joueuse mondiale et tête de série N.4, n'a fait aucun détail face à Sara Sorribes, battue 6-4, 6-0 en 1h 20 minutes. L'autre demi-finale opposera l'Italienne Camila Giorgi à l'Américaine Jessica Pegula, quart-de-finaliste de l'Open d'Australie. En quarts de finale, Giorgi a battu l'Américaine Coco Gauff 6-4, 7-6 (7/2), et Pegula la Tunisienne Ons Jabeur 1-6, 7-6 (7/4), 6-0.

