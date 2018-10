WTA Moscou : Daria Kasatkina s'offre un deuxième titre en dominant Ons Jabbeur

La Russe Daria Kasatkina, 14e joueuse mondiale, a remporté samedi le tournoi de Moscou en mettant fin au rêve d'Ons Jabbeur (101e), première Tunisienne à atteindre une finale du circuit WTA, 2-6, 7-6 (7/3), 6-4. La native de Togliatti, âgée de 21 ans, a pourtant été menée 6-2, 4-1 avant de retourner la situation. Elle remporte son deuxième titre après Charleston en 2017.

Les deux jeunes femmes ont littéralement terminé sur les rotules cette rencontre à haute intensité, qui a duré plus de deux heures : Kasatkina a laissé couler ses larmes pendant que Jabbeur, abattue, se tenait la jambe gauche, visiblement blessée. "Je me souviens il y a dix ans, quand j'étais petite, j'étais venue ici en rêvant de soulever le trophée un jour, a déclaré la Russe. Et maintenant, je l'ai. Mon rêve s'est réalisé."

Kasatkina "sûre" que ce ne sera "pas la dernière finale" de Jabbeur

Le match a été "très dur". "J'ai vu que tu (Jabbeur) as tout donné et c'est ça, le sport. J'ai beaucoup aimé jouer contre toi. Je suis sûre que ce ne sera pas la dernière finale pour toi", a rendu hommage Kasatkina à son adversaire.

Jabbeur, 24 ans, a entrevu son premier trophée quand elle menait 4-1 dans le second set. Elle devra se consoler avec son nouveau classement WTA: elle sera 63e lundi, son rang le plus élevé en carrière. "J'ai beaucoup aimé jouer ici cette semaine. Ca a été la première finale WTA pour moi. J'espère faire mieux l'an prochain ici", a déclaré la Tunisienne.