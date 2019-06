Sans trembler, Kristina Mladenovic s'est imposée contre la Polonaise Magdalena Frech en deux sets (7-5, 6-2), au premier tour de l'ATP de Nottingham. La Française, tête de série N.8 a remporté le match en 1h21 de jeu.

Frech a bien tenté de batailler dans le premier set : elle est notamment parvenue à débreaker "Kiki" qui lui avait pris son tout premier service. Elle est même arrivée à breaker Mladenovic à 2-1 et à garder son jeu d'avance pendant cinq jeux, jusqu'à ce que la Française débreake à 5-5 et gagne les deux prochains jeux. Frech n'a pas vraiment existé dans le second set. Elle perd son service dès le troisième jeu et le perd à nouveau à 4-2. "Kiki" n'avait plus qu'à dérouler. La N.1 mondiale en double affrontera Astra Sharma au prochain tour. A noter qu'à cause de la pluie, le match ne s'est pas joué sur herbe, mais en indoor sur dur.