Victoria Azarenka n'a pas fait de quartier. Opposée à la Grecque Maria Sakkari, la numéro 14 mondiale s'est facilement qualifiée pour la finale du tournoi WTA d'Ostrava (République Tchèque) en balayant son adversaire en deux sets secs : 6-1, 6-3, ce samedi. L'ex-meilleure joueuse au monde et finaliste du dernier US Open prouve une nouvelle fois qu'elle retrouve son tennis tranchant et qu'il faudra compter sur elle pour s'octroyer un nouveau titre en 2020 après celui du Western & Southern Open, remporté fin août à New York.