Elle aura sûrement bien des regrets. Contrairement à ses deux autres compatriotes engagées dans le grand tableau du WTA 500 d'Ostrava, Océane Dodin et Caroline Garcia, Fiona Ferro s'est retrouvée en position de passer le premier tour mercredi. Mais la 85e joueuse mondiale, issue des qualifications, a fini par s'incliner face à la 32e Alison Riske en trois manches (6-4, 1-6, 6-4) et 2h15 de jeu. Il n'y a donc plus de Françaises en lice en République tchèque.

Après avoir perdu le premier set, Ferro s'est pourtant rebellée et a pris clairement les commandes de la partie, remportant 9 des 11 jeux suivants (6-4, 1-6, 1-3). Mais la native de Libramont en Belgique, en manque de confiance et à la recherche de son meilleur niveau, n'a pas su conserver son avance et a cruellement manqué d'efficacité. A 4 jeux partout dans ce troisième set, elle a pourtant mené 0/40 sur le service adverse sans parvenir à convertir l'une de ses trois opportunités de break consécutives.

Elle l'a payé dans le jeu suivant, subissant les assauts de Riske qui a terminé la partie en boulet de canon. Il s'agit de la troisième défaite consécutive (en grand tableau) de Ferro, également éliminée d'entrée à Portoroz la semaine dernière et battue au 2e tour de l'US Open par Iga Swiatek.

