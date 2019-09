Si Caroline Garcia comptait sur son périple asiatique de septembre pour se relancer en 2019, c'est raté. Dimanche, la numéro 30 mondiale a été éliminée au premier tour du tournoi WTA de Pékin, comme ce fut le cas à Osaka douze jours auparavant, elle qui n'avait passé qu'un tour à Zhengzhou et Wuhan. Dans la capitale chinoise, c'est l'Ukrainienne Dayana Yastremska qui s'est offert le scalp de la Tricolore, en deux sets éclair (6-1, 6-1).

Eliminée en moins d'une heure, Garcia ne verra donc pas le deuxième tour et Yastremska sera elle opposée à la Néerlandaise Kiki Bertens, tête de série numéro 8, vainqueur plus tôt de la Croate Donna Vekic (3-6, 6-1, 7-6 [3]). Si ça a cassé pour Garcia, c'est en revanche passé pour Kristina Mladenovic. La numéro 44 mondiale s'est imposée en deux sets face à l'Etats-unienne Danielle Rose Collins (6-3, 6-3) et elle défiera Petra Kvitova (N. 7) pour une place en huitième de finale.