C'est un coup dur pour Naomi Osaka et le tournoi de Rome. La Japonaise, qui souffre du tendon d'Achille depuis le tournoi de Madrid, a déclaré forfait pour le WTA 1000 sur terre battue italien. Elle ne désire ainsi pas prendre de risques avant Roland-Garros (22 mai-5 juin), a annoncé lundi la WTA. "Malheureusement, je dois me retirer de Rome dans la mesure où la blessure que je me suis faite la semaine dernière à Madrid n'est pas encore guérie", a souligné l'ex-N.1 mondiale, actuellement 38e, citée dans un communiqué.

Une seule victoire sur terre avant Roland

"C'est une blessure au tendon d'Achille, donc je dois être prudente en particulier avant Roland-Garros", a-t-elle ajouté. Osaka a été battue au 2e tour à Madrid par Sara Sorribes (47e) 6-3, 6-1. Elle est remplacée dans le tableau féminin à Rome par une autre Espagnole, Nuria Parrizas Diaz (51e).

Alors qu'elle comptait franchir un cap sur terre battue cette saison, la Japonaise ne comptera vraisemblablement qu'une victoire sur la surface (au 1er tour dans la capitale espagnole face à Anastasia Potapova 6-3, 6-1). Elle ne devrait donc pas aborder Roland-Garros avec une grande confiance.

