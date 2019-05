Caroline Garcia s’est révoltée. Malmenée par la très jeune (16 ans) et talentueuse Ukrainienne Marta Kostyuk, 262e joueuse mondiale, la Française a trouvé les solutions pour inverser la tendance et l’emporter en trois sets (3-6, 6-3, 6-2) et près de deux heures de jeu, jeudi à Strasbourg. Cette victoire lui permet d’atteindre sa première demi-finale en 2019 où elle affrontera sa compatriote Chloé Paquet qui n’avait jamais été si loin dans un tournoi sur le circuit WTA jusqu’alors.

Elle est allée la chercher. Dépassée, sans solution et menée d’un set et d’un break (3-6, 1-3), Caroline Garcia n’avait pas pris le meilleur des départs face à Marta Kostyuk. Mais contrairement à la semaine précédente à Rome contre Kristina Mladenovic, la Lyonnaise a réagi et de belle manière. Augmentant son pourcentage de premières balles (59 % sur le match) et gagnant en régularité à l’échange, elle a aligné pas moins de dix jeux de rang pour reprendre totalement le contrôle de son quart de finale (3-6, 6-3, 4-0).

Et la numéro 1 française a su tenir ce double break d’avance dans la manche décisive pour conclure la partie. Pour la première fois de la saison, elle se retrouve donc dans le dernier carré d’un tournoi et partira favorite face à une autre Française, Chloé Paquet, 223e joueuse mondiale, qu’elle a déjà battue deux fois sur le circuit dont la dernière à Roland-Garros il y a deux ans. Quoi qu'il arrive, il y aura donc une Tricolore en finale samedi à Strasbourg. Cette série de succès arrive en tout cas à point nommé pour Garcia à quelques jours du début des hostilités à Paris.