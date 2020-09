C'est une décision logique, mais un petit coup dur pour les Internationaux de Strasbourg. Victoria Azarenka, l'une des têtes d'affiche attendues du tournoi alsacien la semaine prochaine, ne sera finalement pas au rendez-vous. Après un titre à Cincinnati et une finale à l'US Open, la Biélorusse a impressionné cette semaine en s'adaptant particulièrement bien à la terre battue romaine, malgré la fatigue du voyage des Etats-Unis. Finalement, elle s'est inclinée samedi en quart de finale en Italie à l'issue d'une grosse bataille contre Garbine Muguruza, et, pour garder de la fraîcheur en vue de Roland-Garros, elle a finalement décidé de faire l'impasse sur le tournoi de Strasbourg (20-26 septembre).

La compétition présentera tout de même un plateau exceptionnel car c'est une des rares épreuves où la préparation est possible sur terre battue avant Roland-Garros. Kiki Bertens, Karolina Pliskova et Elina Svitolina, trois membres du top 10 mondial, seront ainsi de la partie selon toute vraisemblance. Coté français, Alizé Cornet figure parmi les engagées, de même que Pauline Parmentier et Clara Burel qui ont reçu des invitations.