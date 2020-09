Pour la bonne cause, il a sûrement retrouvé quelques sensations de son enfance. Paul-Henri Mathieu a ramassé les balles quelques minutes mercredi lors du huitième de finale des Internationaux de Strasbourg entre la Russe Anna Blinkova et la Biélorusse Aryna Sabalenka. L'ancien joueur alsacien et consultant d'Eurosport a ainsi manifesté sa solidarité à l'égard des enfants qui n'ont pu jouer ce rôle lors de ce tournoi.