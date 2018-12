WTA Sydney : Halep et Osaka principales têtes d'affiche

Simona Halep et Naomi Osaka seront les principales têtes d'affiche du prochain tournoi de tennis de Sydney (6-12 janvier). Chez les dames, le tableau sera particulièrement relevé avec 8 des premières mondiales qui ont prévu de s'aligner sur le tournoi australien, qui sert traditionnellement de préparation en vue de l'Open d'Australie, qui démarrera la semaine suivante, le 14 janvier.

Simon, Pouille et Tsonga attendus dans le tableau masculin

"Je suis ravi qu'un grand nombre des joueurs les plus talentueux au monde aient choisi de venir à Sydney en janvier", a déclaré le directeur du tournoi, Lawrence Robertson. L'Allemande Angelique Kerber, victorieuse à Wimbledon cette année, viendra défendre son titre à Sydney, tandis que Sloane Stephens, Petra Kvitova, Karolina Pliskova, Kiki Bertens, et Daria Kasatkina sont également attendues. Les seules absentes du top 10 féminin seront Caroline Wozniacki et Elina Svitolina.

Le tableau masculin comptera lui moins de têtes d'affiches, avec pour tête de série numéro un le Britannique Kyle Edmund, 14e mondial. L'espoir australien Alex de Minaur, 19 ans, et les Français Gilles Simon, Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga sont également attendus.